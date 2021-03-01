تحت شعار «يد تبني ويد تحمي».. السعودية تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني

تحتفي المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الإثنين، بـ«اليوم العالمي للدفاع المدني» الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، تحت شعار «يد تبني ويد تحمي»، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وأكد مدير الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو-عبر حساب الدفاع المدني على تويتر- أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.

يُذكر أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية، تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

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