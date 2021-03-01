الحصيني: أمطار خفيفة على 7 مناطق.. وانخفاض الحرارة 4 درجات مئوية

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة خلال الـ24 ساعة القادمة (من اليوم الإثنين حتى صباح الثلاثاء) على بعض المناطق.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد، على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير ومكة المكرمة وجازان والحدود الشمالية.

وأشار الحصيني إلى أنه يعقب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة من (3) إلى (4) درجات مئوية عن يوم أمس الأحد على معظم المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران، الرياض، والشرقية).

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