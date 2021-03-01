محمد القفاري.. أصغر مؤثر سعودي على السوشيال ميديا ويتحدث 4 لغات!

الرياض - محمد عبدالله - تقرير - محمد الشريف

الموهبة مثل الثمرة إذا وجدت الأرض الخصبة تنمو وتُغدق على محيطها أطيب ثمارها، كهذا هي المملكة العربية السعودية، وبخاصة في وجود رؤية القيادة الحكيمة 20/30 هي الأرض الخصبة التي يُنبت منها عُشب المواهب ويترعرع.

وشهدت السعودية خلال سنوات قليلة طفرة كبيرة وانفجارًا للمواهب، بعدما باتت تُمد لها أياد كثيرة لتنهض بها، ومثال بسيط من مواهب عديدة تتمتع بها المملكة؛ الشاب محمد القفاري، الناطق بأربعة لغات، والذي بات أصغر الشباب المؤثرين.

ويهتم الشاب السعودي محمد القفاري بنشر المعرفة في مجال التقنية والتعلم الذاتي، وخاصة في تعلم اللغات والثقافات المنوعة.

ولد القفاري في لندن وبدأ أولى خطواته التعليمية هناك، لكن ما لبث أن عاد إلى المملكة مع أسرته وهو بعمر الـ11 عامًا، ويمتلك مجموعة من المهارات المميزة والقدرة الفائقة على الانضباط والتعلم الذاتي.

شارك القفاري بعد عودته من لندن في برنامج الجيل 5 على قناة مجد وبرنامج البراحة على قناة ماسة، وظهر في عدد من البرامج التلفزيونية الأخرى؛ حيث أبدع ولفت نظر كثير من المتابعين والإعلاميين.

برزت موهبة محمد منذ نعومة أظفاره؛ حيث بدأت وهو في سن العامين، عندما بدأ يتعامل مع كمبيوتر والده وتعلم الفوتوشوب في سن سبع سنوات، وعمل كودًا برمجيًّا لتنظيف ملفات الكمبيوتر المهملة وهو في السادسة من عمره، وسجل مقاطع كوميديا بنفسه على يوتيوب في سن الخامسة تقريبًا، وأصبح لديه شغف في التعلم الذاتي السريع.

وبعد ذلك انطلق الشاب الموهوب إلى عالم المعرفة والجدية والإصرار على النجاح في عدة مجالات، ما وضعه في تصنيف الطالب المميز في المدرسة الحكومية البريطانية في لندن بلغته الأكاديمية.

وأبهر الشاب السعودي معلميه بإنجلترا؛ حيث كانوا يقولون إن لغته الإنجليزية مثل أعضاء البرلمان، بجانب قدرته على التعامل مع الحاسب حتى سُمي ابن الكمبيوتر Computer Boy لشغفه ومساعدته للمدرسة في بعض برامج الكمبيوتر.

ورغم صغر سنه، فاز الشاب السعودي في مسابقة كتابة القصة ونشرت إحدى قصصه في مجلة الموهوب الصغير البريطانية، وكتب أناشيد باللغة الإيطالية والإسبانية، كما رشح لنقله إلى مدرسة الموهوبين شمال لندن، وشارك بتقديم بعض الدورات، منها دورة الأهداف الذكية، كما يتميز بالتصوير السينمائي والمونتاج وحب القراءة والاطلاع المركز والتعلم الذاتي السريع.

اليوم أصبح أحد أشهر المؤثرين السعوديين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التعلم الذاتي وتعلم اللغات والتقنية؛ حيث بلغ متابعوه نصف مليون خلال ثلاثة شهور، وتجاوز عدد المعجبين بصفحته 3 ملايين، وبلغ عدد المشاهدات 150 مليونًا خلال نفس الفترة في برنامجtiktok ، كما وصل الأعلى في المملكة‎#Top1 في أول بث مباشر له، كما وصل أحد مقاطعه في نفس البرنامج إلى 3 ملايين عند نزوله على معرّفه [email protected]

كما صرح محمد القفاري في لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أنه مستمر بإذن الله في تقديم المفيد والممتع خلال الأيام القادمة، كما أن مقابلته على برنامج سيدتي على قناة روتانا كان لها صدى كبير بين أوساط الشباب، والذي تحدث فيه عن عزمه الاستمرار في تقديم مهارة التعلم الذاتي للشباب المتابعين مع الفائدة والابتسامة.

كل هذا العمل الجبار -كما يقول- لخدمة وطنه المملكة العربية السعودية خاصة، والجمهور العربي والعالمي عامة.