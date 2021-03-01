مرور جدة يقبض على قائد شاحنة «في حالة غير طبيعية»

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد شاحنة مخالف كاد يتسبب في وقوع حوادث مرورية على أحد الطرق السريعة بمدينة جدة.

وذكر المرور- عبر تويتر- تجاوبًا مع بلاغ من مواطن: «شكرًا لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغ إن قائد الشاحنة كان في حالة غير طبيعية؛ حيث قام بالمراوغة في خط المدينة السريع بجدة، وقام بالتجاوز والسقوط علي المركبات وكاد يتسبب بعدة حوادث.

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