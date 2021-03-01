واشنطن: هجمات الحوثي تهديد لاستقرار اليمن.. وملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية مع السعودية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إدانتها بشدة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي استهدفت بها المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن هجمات الحوثي لا تهدد المدنيين فقط بل هي تهدد سلام اليمن واستقراره، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع السعودية.

وجددت واشنطن التأكيد على التزامها بدعم السعودية في مواجهة هجمات الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، داعية الحوثيين للوقف الفوري لهذه الهجمات التي وصفتها بالمشينة.

وطالبت الحوثيين بالانخراط في جهود واشنطن: "على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومبعوث واشنطن باليمن تيم ليندركينغ؛ لتحقيق السلام".