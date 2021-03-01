الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطولًا للأمطار الرعدية، وتكون سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة»، والرياض «الدوادمي، القويعية، المزاحمية، شقراء، مرات، الخرج، الدرعية، الدلم، ثادق، الرياض، حريملاء، رماح»، تشهد هطول أمطار رعدية ومتوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ونفس الحالة المناخية السابقة تشهدها مناطق عسير «البرك، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل» والباحة «العقيق، القرى، المخواة، المندق، الباحة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» ومكة المكرمة «إضم، الطائف، العرضيات، ميسان».

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية، و«الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء» بالرياض، و«البدائع، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة« بالقصيم.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك سحب رعدية ورياح نشطة مصحوبة بتدنّ في الرؤية على منطقتي جازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، الدرب، بيش، جازان، صامطة، فرسان، صبيا»، وعسير «بيشة، تثليث».