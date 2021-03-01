السعودية اليوم / 106 وفيات و15510 إصابات جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 15510 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.096.731 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157.157 حالة وفاة.

// انتهى //

10:18ت م

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نيودلهي 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 15510 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و106 وفيات .وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.096.731 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157.157 حالة وفاة.// انتهى //10:18ت م0024

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