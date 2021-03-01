السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 25 حالة وفاة بالإضافة إلى 2097 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22077 حالة وفاة و771511 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

09:56ت م

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بروكسل 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 25 حالة وفاة بالإضافة إلى 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 22077 حالة وفاة و771511 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //09:56ت م0023

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