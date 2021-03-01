السعودية اليوم / 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19" بمحافظة الطائف



الطائف 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

أطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.

وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف, ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام ، و4 مراكز في محافظات الشمال, ومستشفى الخرمة, ومستشفى تربة, ومستشفى رنية, ومستشفى الموية ، بالإضافة إلى الصالة

// انتهى //

08:57ت م

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الطائف 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسأطلقت صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف, ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب ومستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام ، و4 مراكز في محافظات الشمال, ومستشفى الخرمة, ومستشفى تربة, ومستشفى رنية, ومستشفى الموية ، بالإضافة إلى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.// انتهى //08:57ت م0018

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