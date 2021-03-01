شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم الإثنين 1 مارس 2021، وفق بنك المغرب المركزي.



واستقر سعر الدرهم المغربي أمام الدولار والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي واليورو والإسترليني والريال السعودي.

يأتي استقرار العملات الأجنبية مع نجاح المغرب، خلال شهر واحد، في تطعيم أكثر من 3 ملايين ونصف مليون شخص بلقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ 3 ملايين و435 ألفاً و997 شخصاً، بالإضافة إلى 161 ألفا و906 تلقوا الجرعة الثانية.

ويتبع المغرب تعليمات ملكية سامية في حملة التطعيم ضد كورونا بخطوات مُتسارعة هدفها بلوغ مناعة جماعية في غضون أشهر قليلة، والعودة إلى الحياة الطبيعية التي تعطلت بسبب كورونا منذ عام تقريباً.

وأوضح عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن المملكة المغربية تسعى للوصول إلى تطعيم مليون مواطن أو أكثر في الأسبوع.

وفي يناير/كانون الثاني، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الواسعة والمجانية، للمواطنين والمقيمين بالمغرب، وفي الوقت ذاته تلقى جُرعته الأولى من التطعيم.أسعار اليورو والدولار والإسترليني

وبقي سعر اليورو على شاشات تداول بنك المغرب المركزي عند 10.39 درهم للشراء و12.07 درهم للبيع.

كما بقي سعر صرف الدولار عند 5.56 درهم للشراء و9.95 درهم للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 11.93 درهم للشراء و13.87 درهم للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي في المركزي المغربي عند 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع، وهو السعر ذاته في تعاملات أمس.

وبقي سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى المركزي المغربي عند 2.33 درهم للشراء و2.71 للبيع.

كما بقي سعر صرف الدينار الكويتي عند 28.28 درهم للشراء و32.87 درهم للبيع.

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.