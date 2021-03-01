شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج وقائية بتعليم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وحدات الخدمات الإرشادية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض برامج توعوية ووقائية عن بُعد للمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور والطلاب، في مدارس مكاتب التعليم في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 18 رجب حتى 9 شعبان المقبل 1442هـ.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، أن تعليم الرياض يسعى إلى استثمار وسائل التعليم عن بُعد في ظل جائحة فيروس كورونا بما يفيد المتلقين، من طلاب ومعلمين ومشرفين وإداريين وأولياء أمور، من خلال نخبة من الإخصائيين والمدربين والمشرفين المتمرسين في مجالات متعددة، ومنها الإرشاد الاجتماعي والنفسي.

وأكد الغنام أن إطلاق البرامج يأتي استمرارا لجهود تعليم الرياض ممثلا في إدارة التوجيه والإرشاد لتقديم برامج إنمائية ووقائية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المستفيدين، مثل كيفية التعامل مع الشخصيات، وتنشئة الطفل، والثقة بالنفس، وتنمية الدافعية.