شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأكثر تدميرا للصواريخ الباليستية و«المسيرات» بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال في تصريحات تلفزيونية إن الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران، مضيفا إن جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة، وشدد على أن التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين، معتبرا أنهم «خط أحمر في حال تعرضهم لأي أذى»، وتابع: لدينا الكفاءة في رصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها.

وأشاد التحالف‬ بكفاءة واحترافية قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية الملكية السعودية في تدمير التهديدات ومتابعة العدد المتبقي منها.

تدمير مفخخات

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد دمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض، إضافة إلى 6 طائرات دون طيار «مفخخة» لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمناطق متفرقة.

وأوضح متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الأول وصباح أمس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي «واحد» و6 طائرات دون طيار «مفخخة»، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأضاف إن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار «المفخخة».

رصد الإطلاق

وبين «المالكي» أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

إجراءات عملياتية

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، ولا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات، وقال إن الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عملياتهم الهجومية على مأرب.