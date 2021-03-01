شاهد.. صاحب المنزل المتضرر من شظايا الصاروخ الحوثي بالرياض يروي تفاصيل الواقعة

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كشف المقيم البحريني محمد فهيم، صاحب المنزل المتضرر من شظايا الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على الرياض مساء يوم أمس السبت، عن تفاصيل الواقعة.

وقال محمد فهيم خلال حواره مع قناة الإخبارية، إن الصاروخ سقط في مجلس البيت، مبينا أن أسرته لم تكن متواجدة في المجلس حين سقوط الصاروخ، مضيفا أنهم سمعوا صوت قوي في المنزل، وعندما تحققوا منه اكتشفوا وجود حفرة في سقف منزلهم، نتجت عن شظايا صاروخ حوثي.

وأبدى صاحب المنزل، استيائه من الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة.

وكانت القوات الجوية السعودية تصدت لهجمات حوثية، بالإضافة إل اعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.

Source slaati

