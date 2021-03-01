الكشف عن مدى خطورة أخذ لقاح كورونا على الأشخاص المصابين دون علمهم

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أنه لايوجد مخاطر من أخذ اللقاح على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا دون علمهم.

وأوضح متحدث الصحة أن “من يوجد لديه ظن أو شك أو توقع أنه قد يكون أصيب بالفيروس ولكن ليس متأكد من الأعراض ولم يوجد تشخيص طبي في ذلك الحين فالأصل أنه لا يوجد لديه موانع تسجيل والوصول ما لم يكن هناك موانع أخرى للحصول على اللقاح ولا يوجد أي ارتباط بين أخذ اللقاح وهذا الأمر”.

وأضاف ” ومن أصيبوا بالفيروس بشكل مؤكد وتم تعافيهم فيمكن الحصول على الجرعة بعد مرور 6 أشهر لأن هذه الفترة هي فترة وجود مناعة طبيعية تكونت لديهم ، فتكون الجرعة الثانية منشطة لهذا الأمر وليست خطرة عليهم في حال الحصول عليها بعد التعافي ” .

Source slaati

