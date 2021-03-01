شاهد.. قائد سيارة متهور يعرض حياة امرأة وأطفالها للخطر بجدة

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شهد أحد الطرق بجدة، حادث تصادم مروع بين سيارة من نوع ” أكسنت ” يقودها شاب مراهق، ومركبة تقودها امرأة.

وبسبب السرعة الجنونية التي يقود بها سائق الأكسنت وعمره 17 عامًا، انقلبت السيارة عدة مرات، حتى اصطدمت بسيارة أخرى يوجد بها سيدة وأطفالها. وأنقذت العناية الإلهية السيدة وأطفالها من موت محقق. Source slaati





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