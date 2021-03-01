الطيران المدني: السماح بعودة طائرة بوينج “737 ماكس” إلى الخدمة بعد استيفاء متطلبات السلامة

︎ :

.



قررت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس (الأحد)، السماح بعودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة من وإلى المملكة، بعد استيفاء متطلبات السلامة.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة واكتمال كافة الاختبارات من قبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

وأضافت أن شركات النقل الوطنية لا تُشغل طرازًا لماكس، ولكن بعض شركات الطيران الأجنبية تسير رحلات من وإلى مطارات المملكة، وتعبر أجواءها عدة رحلات بنفس الطراز.

وأكدت أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي، فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب لضمان أعلى مستوى من السلامة

ونشرت الهيئة إعلانًا ملاحيًا (NOTAM)، يسمح بعودة طائرات الماكس إلى الخدمة، كما نشرت في دليل معلومات الطيران السعودي، بالإضافة إلى نشرة توجيهية (AC)، كذلك ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA)، عندما يتم تسجيل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

Source akhbaar24.argaam

