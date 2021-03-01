تعرّف على خطوات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر إلكترونياً

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أعلنت وزارة التجارة، أمس (الأحد)، الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر إلكترونياً، والتي بدأت اليوم وتنتهي في 23 أغسطس المقبل.

وأوضحت أنه للقيام بهذه الإجراء إلكترونياً، ينبغي الدخول إلى موقع وزارة التجارة، واختيار تقديم طلب تصحيح من الصفحة الرئيسية، ثم خيار التصحيح.

وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في إدخال بيانات المنشأة أو الأطراف، وأخيرًا المصادقة على اتفاقيات التصحيح إن تطلب الأمر ذلك.

Source akhbaar24.argaam

