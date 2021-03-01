شاهد.. قائد مركبة يعترض ويوقف أخرى بطريقة متهورة على طريق سريع في الرياض

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أقدم قائد مركبة على اعتراض وإيقاف مركبة أخرى في أحد الطرق السريعة في الرياض بطريقة متهورة. وأظهر فيديو نشره حساب “الداش كام” من كاميرا مراقبة مثبتة في المركبة التي تعرضت للاعتراض، لحظة اعتراضها من قائد آخر بطريقة متهورة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأبان الفيديو توقف المركبتين في الدائري الشرقي وترجل قائد إحداهما من مركبته والحديث معه، بشكل مفاجئ ما يعد مخالفة مرورية. Source akhbaar24.argaam





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