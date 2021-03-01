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رفعت سيدة سعودية تبلغ من العمر 30 عاماً دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت فيها بالطلاق والتعويض المادي، بعد أن اكتشفت علاقته بفتاة أخرى.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن الزوجة ظلت تراقب زوجها حتى تمكنت من معرفة الرقم السري لجواله، وبتفتيشه وجدت رسائل مع فتاة وعندما واجهته، أكد لها أنه على علاقة مع أخرى وسوف يتزوج بها.
وأوضحت السيدة التي تعمل معلمة، أن زوجها كان كثير الغياب دون مبرر والانشغال بالجوال داخل المنزل، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها لتفتيش جواله ومعرفة الحقيقة، مشيرةً إلى أنها تضررت نفسياً.
وأضافت أنها تقوم بكل الواجبات الزوجية وتساهم مع زوجها في توفير متطلبات الأسرة وتدفع إيجار السكن، مشيرةً إلى أن فترة زواجها تجاوزت 7 سنوات ولها منه 3 أبناء.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر طالبته بتعويض.. سيدة تفتش جوال زوجها وتكشف علاقته بفتاة وهكذا كان رد فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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