متخصص يعرض “أدوات” المنشآت الناشئة لتحقيق النجاح في التجارة الإلكترونية

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أوضح متخصص في تأسيس المنشآت الناشئة والأنظمة التقنية، مستشار الأعمال التقنية في مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي غالي مياجان، أن ثمة أدوات مهمة تدعم المنشآت الناشئة الراغبة في التجارة الإلكترونية على السير بخطوات ثابتة وفعالة، ترفع من الإمكانيات وتزيد من العوائد للمنشأة، خاصة إذا جرى استخدام الأدوات بشكل مناسب للمنشأة.

وأشار، في محاضرة عن بعد تحت عنوان (الأدوات الفعالة في عالم المنشآت الناشئة) نظمتها غرفة الشرقية الأحد 28/فبراير/2021 بالتعاون مع مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى أن تشغيل المنشأة الناشئة أو البدء بالنشاط التجاري الإلكتروني عبر الانترنت، قد يكون أمرا صعبا ويتطلب العديد من الإجراءات والتكاليف التي لا بد منها مثل تسجيل النطاق والحصول على خادم، وغير ذلك، ولكن في هذا العالم القائم على التكنولوجيا يوجد العديد من الأدوات التي تزيد الكفاءة وتساعد على توفير الوقت في المهام اليومية، وتحقق الأهداف المنشودة.

وقال مياجان إن من هذه الأدوات في هذا الجانب “أدوات إدارة المستندات” بشكل علمي، فهذا الأمر يمنح صاحب أي مؤسسة الوصول إلى البيانات من أي مكان وبدرجة أمان عالية، ويسمح بمشاركة المستندات والتعاون مع أعضاء الفريق، وهذا ينعكس على أداء المنشأة في تحقيق النجاح، عبر إداء المهام وتحقيق العوائد.

وأضاف أنه من الأدوات اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب هي “أدوات شؤون الموظفين”، إذ يوجد تطبيقات عدة تساعد المنشآت على إدارة عمليات التوظيف بدوام كامل أو جزئي واستقطاب المرشحين بفعالية وكفاءة، ويسمح بإنشاء وتخزين قاعدة بيانات المرشحين، و إدارة ونشر الوظائف الشاغرة ومعالجة الطلبات، ودعوة المتقدمين أو رفضهم والمزيد من المزايا، ففي حال توافرت هذه الأدوات سوف تكون عميلة استقطاب الكفاءات المميزة أمرًا سهلا خصوصا في ظل النمو في تقنية المعلومات ووسائل الاتصالات.

وأكمل أنه من الأدوات أيضا “أدوات إدارة علاقات العملاء” فالعملاء هم أصول المنشأة، التي تساعد في تسجيل البيانات الهامة والمحتملة حول جميع الأنشطة المالية بالإضافة إلى قوائم الجرد ورسوم ومخططات المبيعات والأشياء المهمة الأخرى التي تساعد على تحليل استراتيجية مؤسسة الأعمال وتنفيذها بشكل أكبر، مبينا أنه من الأدوات كذلك، “أدوات عرض المنتجات”، و”أدوات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي” وغير ذلك.

يذكر أن مركز “ذكاء” لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي هو أول مركز ابتكار متخصص في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطبيق حلول ابتكارية لتحسين أدائها وزيادة تنافسيتها.

Source almnatiq

