بعد تحطيمها آمال الحوثيين.. تعرّف على أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي سماء المملكة

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية، بكفاءة واقتدار للصواريخ والطائرات المسيرة كافة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.

فماذا تعرف عن أنظمة الدفاع الجوي السعودي، التي أحبطت تلك الهجمات الإرهابية، وصانت الأهداف المدنية على مستوى مناطق المملكة؟.

«العربية» أعدت تقريرًا تحدثت خلاله عن هذا الأمر، قائلة: تمتلك قوات الدفاع الجوي، والقوات الملكية الجوية السعودية منظومات صواريخ «باتريوت» و«ثاد» الأمريكيتين المضادتين للطائرات والصواريخ، مشيرة إلى أن الأولى مصممة للتصدي للأهداف المسيرة على نظام مرتفع مثل الطائرات والصواريخ البالستية، وتحمي منظومة «باتريوت» المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من أي هجمات.

ولفتت التقرير، إلى أن منظومة «باتريوت» تتكون من أربعة أجزاء «مركبة الرادار، التي يمكنها رصد 50 هدفًا في آن واحد، وغرفة التحكم التي تُقيّم الخطر وتقرر إطلاق الصواريخ، ومنصة الصواريخ التي تستقبل الإشارة من غرفة التحكم لإطلاق الصواريخ في مدة تستغرق 9 ثوان فقط، هذا بالإضافة إلى الصواريخ نفسها».

وبالنسبة لصواريخ «ثاد» فتملك المملكة 44 منصة لإطلاقها، وهي منظومة تعترض الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية، حتى إنها قادرة على اعتراض صواريخ خارج الغلاف الجوي.

ويستطيع «ثاد» إسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى خلال المرحلة النهائية من رحلتها، حيث يبلغ نطاقه 200 كم، بارتفاع يصل إلى 150 كم، في حين تبلغ سرعة صواريخ «ثاد» 8 أضعاف سرعة الصوت.

أيضًا تستخدم الدفاعات الجوية السعودية أجهزة رادار أمريكية الصنع لاكتشاف الهجمات كافة.

تعرّف على أنظمة الدفاع الجوي السعودي التي أحبطت عمليات الاستهداف للمدنيين في مناطق المملكة. pic.twitter.com/syeb7kuDHN — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 28, 2021

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