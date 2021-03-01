780 ألف محصن في المناطق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي إن المنحنيات تشهد تذبذبًا، ونتمنى أن تسير في الاتجاهات الإيجابية، وهذا الأمر مرتبط باستمرار تقيدنا والتزامنا، وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل عددهم إلى 780667 شخصا، منوها بأن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، حاثاً الجميع على المبادرة لأخذ اللقاح، حيث إنها آمنة وفاعلة.

الحالات الجديد

أضاف العبدالعالي أنه تم تسجيل 322 ‏حالة جديدة للفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (377383) حالة، من بينها (2584) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 481 حالة حرجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (368305) حالات، بإضافة (294) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6494) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.

الاستقرار

أشار المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن هناك ارتباطا بين ارتفاع الحالات المصابة في بعض المناطق وعدد المخالفات التي يتم ضبطها، من خلال عدم تقيد البعض للأسف بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم التقيد بلبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة.