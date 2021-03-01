780 ألف محصن في المناطق

الحالات الجديد
أضاف العبدالعالي أنه تم تسجيل 322 حالة جديدة للفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (377383) حالة، من بينها (2584) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 481 حالة حرجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (368305) حالات، بإضافة (294) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6494) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.
الاستقرار
أشار المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن هناك ارتباطا بين ارتفاع الحالات المصابة في بعض المناطق وعدد المخالفات التي يتم ضبطها، من خلال عدم تقيد البعض للأسف بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم التقيد بلبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة.
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ألف محصن
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