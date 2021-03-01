اخبار السعوديه

780 ألف محصن في المناطق

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي إن المنحنيات تشهد تذبذبًا، ونتمنى أن تسير في الاتجاهات الإيجابية، وهذا الأمر مرتبط باستمرار تقيدنا والتزامنا، وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كوفيد – 19 وصل عددهم إلى 780667 شخصا، منوها بأن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، حاثاً الجميع على المبادرة لأخذ اللقاح، حيث إنها آمنة وفاعلة.

الحالات الجديد

أضاف العبدالعالي أنه تم تسجيل 322 ‏حالة جديدة للفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (377383) حالة، من بينها (2584) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 481 حالة حرجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (368305) حالات، بإضافة (294) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6494) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.

الاستقرار

أشار المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن هناك ارتباطا بين ارتفاع الحالات المصابة في بعض المناطق وعدد المخالفات التي يتم ضبطها، من خلال عدم تقيد البعض للأسف بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم التقيد بلبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة.


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ألف محصن
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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