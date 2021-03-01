آل مهيران أول متلقي اللقاح من ذوي الاحتياجات الخاصة

سجل ظافر سالم آل مهيران 48 عاما اسمه كأول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (رجال الهمم) بمنطقة نجران يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا كوفيد19، وذلك بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات، في مؤشر على همة عالية يتحلى بها ووعي وإدراك كبير بمدى وأهمية أخذ اللقاح. خطوة إيجابية قال آل مهيران لـ«دوت الخليج»: «أخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ولم أشعر بأي أعراض صحية كما يدعي البعض، وأعتبرها إحدى أهم الخطوات الإيجابية والقرارت الصائبة التي قمت باتخاذها»، أما عن كيفية التسجيل والمبادرة فقال «قمت بالتسجيل يوم الأربعاء الماضي وتمت الموافقة الخميس وأكملت بقية إجراءات التسجيل في يوم الجمعة، وكان الموعد مهيأ في نفس اليوم وفور وصولي لمركز الأمير مشعل للمؤتمرات، وجدت منهم الاستقبال والحفاوة والترحيب الذي لم أستغربه ليكملوا بقية الإجراءات».



كانت هذه تفاصيل خبر آل مهيران أول متلقي اللقاح

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