تشديد الاحترازات الوقائية في المنشآت البحرية

أبلغ وزير النقل صالح الجاسر جميع المنسوبين بقطاع النقل البحري والجهات التابعة لها بضرورة الالتزام التام وعدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة ورصد المخالفات والعقوبات المقررة على المخالفين، وذلك حسب الأنظمة، وتكليف من يلزم بتكثيف عمليات الرقابة على كافة المنشآت البحرية، مؤكداً أن الموضوع شديد الأهمية والخطورة «بحسب وصفه».

تزايد الحالات

جاء ذلك بعد أن أوضح وزير النقل بشأن ما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة من تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19) على الرغم من وضع الجهات المختصة كافة الإجراءات الاحترازية والجهود الكبيرة المقدمة المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار الجائحة.

إجراءات إضافية

طالبت الهيئة العامة للموانئ من جميع الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة بالموانئ بضوابط وإجراءات احترازية إضافية عن الالتزام السابق، ومنها توفير فحص العلامات الحيوية لجميع الموظفين والمراجعين والعاملين في الموانئ، وكذلك المناطق السكنية التابعة للموانئ أو مقرات العمل في خارج الموقع، مع تفعيل تطبيق «توكلنا» واعتباره شرطا أساسيا للدخول.

وألزمت الهيئة بتوفير منطقة مخصصة لانتظار العملاء بمواقع العمل بالشركات العاملة بالموانئ وجميع فروع الوكالات البحرية مع المحافظة فيها على البيئة الصحية والتباعد الاجتماعي، وعدم السماح بتواجد أكثر من 5 أشخاص في مكان واحد لأماكن العمل والإعاشة والمناطق المشتركة بما فيها بوابات الدخول والمناطق السكنية التابعة للموانئ، مع ترك مسافة لا تقل عن 1.50 متر بين الأفراد وإلغاء المقاعد المجاورة وتعقيم منطقة الانتظار بشكل مستمر.

توفير المعقمات

من ضمن الطلبات الجديدة الالتزام بتوفير المعقمات والقفازات والأقنعة الواقية وعلامات التباعد الاجتماعي بشكل واضح لجميع مقدمي الخدمة في أماكن العمل وسكن العاملين في الأحياء، وكذلك إبراز المنشورات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة واتباع إرشادات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بجولات تفتيشية للتأكد من الإجراءات الاحترازية ومخالفة غير الملتزمين بناء على لائحة العقوبات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

المتطلبات الاحترازية الجديدة على المنشآت البحرية

توفير فحص العلامات الحيوية

تفعيل تطبيق توكلنا للدخول

منطقة مخصصة لانتظار العملاء

5 أشخاص كحد أقصى للمنطقة الواحدة

توفير المعقمات والقفازات والأقنعة الواقية

التباعد الاجتماعي