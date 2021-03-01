مشروع من الشغف إلى الواقع

كرم الضيافة
بدأت نائلة حديثها بأن أكبر سبب دفعها لتصر على تجربتها هو أن المجتمع السعودي يشتهر بكرم الضيافة وتقديم أفضل ما لديه لضيفه، من هنا بدأت تتساءل عن إمكانية جعل هذه الفكرة واقعا ملموسا يمكن تنفيذه، وهي تعرف ميولها إلى تقديم ضيافتها بأفضل شكل، ففكرت أن تشارك بها الآخرين وأن تبذل جهدا كبيرا في الإعداد لاستقبال ضيوفها.
جهات تأمين
لجأت نائلة إلى جمع كل المستلزمات في مكان واحد لتقليل المجهود الكبير المرافق لأي مناسبة أخرى عليها وعلى الآخرين، بدلا من التنقل إلى أكثر من جهة لتأمين احتياجات مناسبتها الشخصية التي ستقيمها. وأضافت بأنها بدأت بتطبيق الفكرة في مناسباتنا العائلية عن طريق إخبار بقية أفراد العائلة بترك المهمة لها.
وتضيف قائلة:«أحب الإبداع في تقديم وإخراج الفكرة، حتى في اختيار الألوان أحرص على ألا تكون ألوانا متكررة أو مستهلكة بل تكون مختلفة وخارجة عن المألوف، بشرط أن تكون متناسقة وجميلة».
كما ذكرت أن مجال تنظيم الحفلات مجال خصب للاستثمار، وهو فرصة سهلة وميسرة وفي متناول الجميع لأننا كمجتمع يحب تقديم الأفضل لضيوفه وإكرامهم على أكمل وجه.
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