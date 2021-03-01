وزيران أردنيان يستقيلان بعد مخالفة إجراءات السلامة

قدم وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني في الحكومة الأردنية استقالتيهما، بعدما «طلب منهما» رئيس الوزراء ذلك، لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة خلال الأزمة الوبائية.

وكشف مصدر حكومي أردني لصحيفة «الرأي» الرسمية أن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، طلب من الوزيرين، الأحد، تقديم استقالتيهما من منصبيهما «لمخالفتهما أوامر الدفاع»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولكن موقع «عمون» الإخباري المحلي كشف أن الطلب جاء بعد «حضور الوزيرين مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان المشهورة، متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة، خلافا لأوامر الدفاع، حيث كان عدد الحضور 9 أشخاص»، في حين تنص الإجراءات على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة 6 أشخاص.

وأعلن بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة عنه، الموافقة على استقالة «التلهوني» و«المبيضين» من منصبيهما بدءا من الأحد.

شدد الأردن في الآونة الأخيرة إجراءاته بعد تزايد الإصابات فيه بفيروس «كورونا»، حيث قررت حكومته، الأربعاء، إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة بعدما سجل حتى الآن أكثر من 386 ألف إصابة و4675 وفاة.