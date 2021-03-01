القبض على 6 مقيمين سلبوا 649 ألفا

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره 649 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث تم القبض على 4 منهم في محافظة جدة، و2 بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة 239760 ألف ريال من المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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