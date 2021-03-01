3 وفيات بحادث الطائف

توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حادث مروري في منطقة العطيف التابعة لمحافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ بوجود حادث مروري في منطقة العطيف، وعلى الفور قامت بتوجيه 5 فرق إسعافية، وعند الوصول للموقع الذي يبعد عن الطائف 80 كيلومترا اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة من نوع مايكروباص، وبها 8 أشخاص وأحدهم محتجز نتيجة الانقلاب.

وتبيّن أن هناك حالتين خطيرتين و3 حالات تعرضت لإصابات متوسطة، فيما فارق الحياة 3 أشخاص آخرون.