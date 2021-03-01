3 وفيات بحادث الطائف

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ بوجود حادث مروري في منطقة العطيف، وعلى الفور قامت بتوجيه 5 فرق إسعافية، وعند الوصول للموقع الذي يبعد عن الطائف 80 كيلومترا اتضح أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة من نوع مايكروباص، وبها 8 أشخاص وأحدهم محتجز نتيجة الانقلاب.
وتبيّن أن هناك حالتين خطيرتين و3 حالات تعرضت لإصابات متوسطة، فيما فارق الحياة 3 أشخاص آخرون.
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