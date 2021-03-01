دشن محافظ «حبونا»، عبدالله بن زامان الدوسري، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة تحت عنوان «الخوارج شرار الخلق»، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني. واستمع إلى شرح عن الحملة، وما تتضمنه من فاعليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية، تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية، وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب. وقدم «الدوسري» شكره للقائمين على الحملة، مشيرا لجهود الدولة في التصدي لأصحاب الفكر الضال من خلال توعية المجتمع عن تلك الجماعات.



كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حبونا يدشن الخوارج شرار الخلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.