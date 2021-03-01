أسلاك الوادي

تتوسط وادي نجران أسلاك الضغط العالي التي لم يتم إزالتها، وقد تشكل خطورة أثناء جريان السيل، إذ قد تسحب الأعمدة المجاورة للوادي مؤدية لصاعقة كهربائية.(تصوير: أحمد بالحارث)



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