3222 دراسة لقرارات ومشروعات أنظمة

ووفقًا للتقرير صنفت الهيئة الدراسات النظامية الصادرة للعام الماضي التي أجريت في الهيئة بطلب الدراسة إلى 6 دراسات.
وأشارات الهيئة إلى مهامها هي بحث معاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائبه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة ودراستها، تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها، بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية.
كما تتولى الهيئة وضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، ومشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.
الدراسات الصادرة في 1441
3222
دراسة عام 1441
2852
عام 1440
506
مشروعات الأوامر والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء
14
مشروعات الأنظمة وتعديلاتها
69
مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات
9
الحسابات الختامية
125
التقارير السنوية
2499
القواعد العامة والدراسات النظامية الأخرى
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