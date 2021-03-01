3222 دراسة لقرارات ومشروعات أنظمة

كشف تقرير لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء أن إجمالي عدد الدراسات النظامية الصادرة عنها خلال 1441 بلغت 3222 دراسة مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.9 % مقارنة بالعام 1440 والذي بلغت فيه 2852 دراسة صادرة.

ووفقًا للتقرير صنفت الهيئة الدراسات النظامية الصادرة للعام الماضي التي أجريت في الهيئة بطلب الدراسة إلى 6 دراسات.

وأشارات الهيئة إلى مهامها هي ​​​​​بحث معاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائبه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة ودراستها، تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها، بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية.

كما تتولى الهيئة وضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، ومشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.

الدراسات الصادرة في 1441

3222

دراسة عام 1441

2852

عام 1440

506

مشروعات الأوامر والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء

14

مشروعات الأنظمة وتعديلاتها

69

مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات

9

الحسابات الختامية

125

التقارير السنوية

2499

القواعد العامة والدراسات النظامية الأخرى