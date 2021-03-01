تطوير 4 أسواق أسبوعية

أكد أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، تطوير 4 أسواق شعبية «أسبوعية» في مدن وبلدات الأحساء، لأهميتها وهي: سوق الخميس في مدينة الهفوف، والجمعة في بلدة الطرف، والأحد في القارة، وسوق الإثنين في مدينة الجفر.

وأبان الملحم، أن الأمانة تسعى إلى إعادة صياغة الأسواق الشعبية الأسبوعية، وتنظيمها بصورة أفضل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير التي تعطي طابعا شعبيا وتراثيا، علاوة على تعزيز مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.