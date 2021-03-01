تطوير 4 أسواق أسبوعية

وأبان الملحم، أن الأمانة تسعى إلى إعادة صياغة الأسواق الشعبية الأسبوعية، وتنظيمها بصورة أفضل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير التي تعطي طابعا شعبيا وتراثيا، علاوة على تعزيز مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
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