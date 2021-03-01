شرب وسقيا
أوضح كل من خالد الأكلبي ومشحن المنيعي وبطي بن سعيد، من أهالي عقيلان بأن بئر عقيلان مورد مائي هام لبادية وحاضرة مركز الجنينة وما جاورها والتأخر في تأهيلها وإعادتها للعمل رغم غزارة مياهها يشكل معاناة يومية للأهالي المعتمدين على محطة الأشياب المقامة عليها بشكل رئيسي كمصدر أول للشرب والسقيا وطالبوا فرع المياه في بيشة إلى سرعة تأهيل البئر وإعادة تشغيل محطة الأشياب وبالتالي إعادة الحياة إلى عقيلان، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار (الوايتات) واستغلال العمالة لحاجة الأهالي للمياه .
مشروع سقيا
تعد بئر عقيلان تاريخية وورد ذكرها في العديد من المصادر القديمة من أهمها كتاب مرتفعات الجزيرة العربية لجون فيلبي الذي وصفها في ثنايا حديثة عن وادي بيشة بما نصه (عقيلان: منهل قرب قرية الجنينة) و(بئر عقيلان: نحو ميلين أسفل الجنينة). وهناك ما يقارب 25 بئرًا متفرقة في مراكز وقرى تابعة لمحافظة بيشة منها ما استصلحته وزارة المياه قديمًا وجعلت منه مشروع سقيا للمواطنين، ومنها ما يعتبر أملاك شخصية خاصة بأصحاب المكان، ومنها كذلك ما يستخدم لسقيا المزارع حتى في زمن القحط والجفاف بينما كان يستخدم شباب القرى قديما بعضا منها لتعلم السباحة كمبتدئين وإذا اتقنوا السباحة والغوص انتقلوا إلى بئر أكثر عمقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بئر عقيلان 4 سنوات من العطش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.