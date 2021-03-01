برنامج للمدربين بتعليم شرورة

ويهدف البرنامج الذي افتتحه مدير الإدارة فهد عقالا، إلى تنمية المهارات المختلفة للمدربين المشاركين فى البرنامج، والتدريب على طرق إعداد الحقائب، والتحضير للجلسات التدريبية، وتعريف المدربين على استخدام وسائل تدريب فعالة، وإمداد المدربين بالمفاهيم المطلوبة عن طريق استخدام وسائل علمية متنوعة.
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