برنامج للمدربين بتعليم شرورة

انطلق، بتعليم شرورة برنامج تدريب المدربين «TOT»، الذي ينفذه نخبة من المدربين بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المدينة المنورة، وينفذ البرنامج قسم التطوير المهني التعليمي بتعليم شرورة عن بُعد.

ويهدف البرنامج الذي افتتحه مدير الإدارة فهد عقالا، إلى تنمية المهارات المختلفة للمدربين المشاركين فى البرنامج، والتدريب على طرق إعداد الحقائب، والتحضير للجلسات التدريبية، وتعريف المدربين على استخدام وسائل تدريب فعالة، وإمداد المدربين بالمفاهيم المطلوبة عن طريق استخدام وسائل علمية متنوعة.