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130 مخالفة للإجراءات الاحترازية في مساجد وجوامع القصيم

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الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال الأسبوع الماضي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس .

وأشار مدير عام الفرع عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم ، أن الجولات مستمرة في جميع المساجد والجوامع ، حيث رُصد 130 مخالفة لعدد من منسوبي المساجد تتمثل في عدم لبس الكمامة أو عدم إحضار السجادة للمسجد أو عدم التقيد بأوقات الإقامة المحددة. وبين أنه كُلف عدد من موظفي فرع الوزارة بالقصيم للإشراف الميداني ومتابعة عمل المراقبين في جميع الإدارات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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