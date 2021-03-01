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النرويج تدين بشدة هجوم الميليشيا على المنشآت المدنية في المملكة

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الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أمس -عبر الاتصال المرئي- سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكة.

وأدان سفير مملكة النرويج لدى المملكة بشدة هجوم الميليشيا الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار، إضافةً إلى هجوم الميليشيا على مأرب في ظل الدعوات الدولية للسلام.

وجرى خلال اللقاء تأكيد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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