شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تدين بشدة هجوم الميليشيا على المنشآت المدنية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أمس -عبر الاتصال المرئي- سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكة.

وأدان سفير مملكة النرويج لدى المملكة بشدة هجوم الميليشيا الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار، إضافةً إلى هجوم الميليشيا على مأرب في ظل الدعوات الدولية للسلام.

وجرى خلال اللقاء تأكيد دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.