شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تذبذب في منحنى الإصابات بـ «كوفيد19-» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يشهد تذبذبا، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لتجاوز الجائحة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الذين تلقوا لقاح كورونا، وصل عددهم إلى 780 ألفا و667 شخصا، مؤكدا التوسع في إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة.

وحث العبدالعالي، الجميع على المبادرة لأخذ اللقاحات، مؤكدا أنها آمنة وفاعلة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 322 ‏حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 377 ألفا و383 حالة، من بينها 2584 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 481 حالة حرجة.

وأوضح أن عدد المتعافين في المملكة، وصل إلى 368 ألفا و305 حالات، بإضافة 294 حالة تعاف جديدة، مشيرا إلى أن إجمالي الوفيات سجل حتى الآن 6494 حالة، بإضافة 6 حالات وفاة جديدة.وأضاف العبدالعالي، أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7 ملايين و572 ألفا و101 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لمليونين و21 ألفا و477 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 28 مليونا و197 ألفا و658 حالة، عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13 مليونا و663 ألفا و77 فحصا مخبريا دقيقا.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إلى الإعلان عن ضبط 43 ألفا و428 مخالفة للإجراءات الإحترازية خلال أسبوع، في كافة مناطق المملكة، موضحا أن هناك ارتباطا بين ارتفاع الحالات المصابة في بعض المناطق وعدد المخالفات التي يتم ضبطها.

وأوضح أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم التقيد بلبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومخالفة لائحة الحد من التجمعات، مشددا على أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، وأنه سيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من الفيروس، أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.

وشدد المقدم الشلهوب، على استمرار حملات المتابعة للتقيد بالإجراءات، موضحا أنه في حال مشاهدة أي مخالفة للتجمعات أو مخالفة للإجراءات الاحترازية يمكن الإبلاغ على الرقم ٩٩٩ في كافة مناطق المملكة و٩١١ في منطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى أرقام البلاغات المخصصة بالجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.