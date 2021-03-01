شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسجدين بمكة والمدينة مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس مسجدين بشكل مؤقت في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد ثبوت حالتي كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 21 يوماً 170 مسجداً، تم فتح 158 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن المساجد المغلقة هي، مسجد في منطقة مكة المكرمة، وآخر بالمدينة المنورة، رصد حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بكل منهما.

وأكدت فتح خمسة مساجد، منها مسجدان بمنطقة الجوف وثالث بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وآخر بمنطقة الباحة، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، داعية الجميع إلى ضرورة الحرص على تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.