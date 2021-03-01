شرطة مكة: الإطاحة بستة مقيمين اعترضوا مركبة إحدى المؤسسات وسلبوا 649 ألف ريال

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره «649» ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره «649» ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأشار إلى أنه تم القبض على «4» منهم في محافظة جدة، و«2» بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة «239760» ألف ريال من المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.