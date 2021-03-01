شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه الإعلام بتقديم أطروحات تعطي قيمة مضافة للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على أهمية أن ترتقي وسائل الإعلام بجودة المحتوى المقدم للمتلقي.

وأشار سموه، خلال استقباله المدير الإقليمي لمكتب جريدة (الرياض) بالمنطقة الشرقية سالم السبيعي، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، إلى أهمية اختيار أصحاب الرأي والخبرة، لتقديم أطروحات تعطي قيمة مضافة للجمهور.

وأشاد سموه بما تبذله وسائل الإعلام السعودية من جهود لخدمة الوطن. من ناحيته، قدم السبيعي الشكر لسموه على الاستقبال والتوجيهات السديدة.