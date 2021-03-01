شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين بشدة هجمات الحوثيين على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ ملتزمون بشراكتها الطويلة مع المملكة ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة هجمات الحوثيين على المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي أمس الأحد أن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً آفاق السلام والاستقرار في اليمن.

ودعا برايس الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، بهدف تحقيق السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده لا تزال ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.