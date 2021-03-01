شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 4 منشآت غذائية مخالفة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات، تمثلت في تدني مستوى نظافة العاملين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية؛ للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الوقائية.

وتواصل بلدية وسط الدمام جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.