شكرا لقرائتكم خبر عن 302 جولة رقابية تكشف 4 مخالفات لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 302 جولة رقابية، على المنشآت التجارية، ما أسفر عن رصد 4 مخالفات، وإغلاق منشآتين، وسط ارتفاع نسبة امتثال المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.