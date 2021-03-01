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302 جولة رقابية تكشف 4 مخالفات لـ«تدابير كورونا»

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الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 302 جولة رقابية، على المنشآت التجارية، ما أسفر عن رصد 4 مخالفات، وإغلاق منشآتين، وسط ارتفاع نسبة امتثال المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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