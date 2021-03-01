شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم للدراسات العليا بجامعة الملك سعود حتى 23 رجب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، عن استمرار التقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية «دبلوم عال، ماجستير، دكتوراه» للعام الجامعة 1443هـ.

وأوضحت أن فترة التقديم التي بدأت يوم الأحد 9/‏7/‏1442هـ ستستمر حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد 23/‏7/‏1442هـ.

ودعت العمادة المتقدمين إلى الاطلاع على البرامج المتاحة والمقابل المالي وتفصيل السداد وشروط القبول المطلوبة «اللائحة الموحدة للدراسات العليا - الجامعة - البرنامج» من خلال الدخول على الرابط التالي https:/‏/‏graduatestudies.ksu.edu.sa/‏ar/‏node/‏1836 والتأكد من تحقيق شروط القبول كافة قبل التقديم ودفع المقابل المالي لتقديم الطلب «200 ريال غير مستردة» من خلال بوابة القبول الإلكترونية، ثم تقديم طلب القبول إلكترونيا من خلال بوابة القبول الإلكترونية https:/‏/‏dgs.ksu.edu.sa.