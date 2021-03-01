شكرا لقرائتكم خبر عن «الصلاة نور».. في مساجد العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المحتوى التوعوي لحملة «الصلاة نور» من خلال الشاشات واللوحات في جوامع ومساجد منطقة الرياض، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لبيان أهمية ومكانة الصلاة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض خالد العسيري، أن حملة «الصلاة نور» تأتي انطلاقا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وتحقيقا لرسالتها في تعظيم شعائر الإسلام وعلى رأسها الصلاة، وفق توجيهات الرئيس العام لتفعيل الجانب التوعوي والوقائي فيما يخدم الدين والوطن.