شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف. وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، إنه تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمس وبعدها مرحلة التجفيف، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تستهدف المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام. وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية منصور المنصوري، إنه تم إنجاز العمل خلال مدة زمنية لم تتجاوز 20 دقيقة، مقارنة بـ 40 دقيقة كان يستغرقها تنظيف سطح الكعبة المشرفة في المرات السابقة.

وأرجع الفضل في تقليص زمن المهمة، للتقنيات الحديثة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ مؤكدا أنها أسهمت بشكل كبير في إنجاز الأعمال في وقت قياسي.