الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

البلديات تسجل 872 مخالفة وتغلق 266 محلًّا تجاريًّا في يوم واحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع؛ لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة؛ لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.

خطط الرقابة الصحية:

وأكدت الوزارة على الأمانات والبلديات التابعة مواصلة تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط البلدية واستمرار الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي نفذت خلال يوم السبت الماضي 18919 جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل 872 مخالفة وإغلاق 266 محلًّا تجاريًّا؛ لعدم التزامها وتقيدها بالاشتراطات البلدية والصحية.

البلديات تثمن تفاعل الجميع:

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاعل متابعات الخليج 365 والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات والذي يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرصها على استقبال وتلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



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