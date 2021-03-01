السعودية اليوم / مصر تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 595 إصابة جديدة و 49 حالة وفاة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس الأحد ، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 182424حالةً من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها، و 10688 حالة وفاة.

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02:48ت م

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القاهرة 17 رجب 1442 هـ الموافق 01 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 595 إصابة جديدة و 49 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس الأحد ، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 182424حالةً من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها، و 10688 حالة وفاة.// انتهى //02:48ت م0004

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