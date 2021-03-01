عطل مؤقت في تطبيق صحتي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، أن خدمات تطبيق صحتي لا تتوفر الآن بشكل مؤقت.

ونوهت عبر حساب “الصحة 937″ على موقع تويتر، أن العطل المؤقت سببه إجراء بعض أعمال الصيانة.

التطعيم من السيارة:

ودشنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها.

وأوضحت الصحة أنه يمكن حجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مكان لكم عبر تطبيق صحتي: هنا

لقاح كورونا في السعودية

يذكر أنه حتى الآن تم اعتماد لقاحين فقط في المملكة أحدهما هو لقاح فايزر- بيونتيك، والآخر هو لقاح أكسفورد- أسترازينيكا، فيما أشار متحدث هيئة الغذاء والدواء قبل أيام إلى أنه يجري دراسة 4 لقاحات جديدة للتأكد من فعاليتها ومأمونيتها.



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