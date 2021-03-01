الوكالة التطويرية النسائية تفتتح آفاقًا جديدة للتطوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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تعتزم الوكالة التطويرية النسائية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، إنشاء أول فريق تطوعي يتطلع لاستقطاب الكوادر المؤهلة في “فن تصميم الجرافيك” من شتى الإدارات والوحدات النسائية وللارتقاء بثقافة هذا القطاع الحيوي وتبادل الخبرات فيما بين منسوبات الوكالة.

فريق بصمة مصممة:

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، منال بنت مصلح المجنوني، عن رغبتها في تفعيل (فريق بصمة مصممة) التطوعي في المسجد الحرام، وذلك ليكون النواة الأولى لفتح آفاق جديدة لفرق تطوعية متنوعة.

ورفعت المجنوني جزيل الشكر والتقدير إلى وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على دعمها وحرصها المعهود لكل مبادرة من شأنها الرقي بمنسوبات رئاسة الحرمين الشريفين ولكل ما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

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